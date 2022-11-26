МВД Казахстана сообщило о задержании участников несанкционированного митинга, который прошел в Астане в день инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева.

По информации ведомства, в акции принимали участие 300 человек.

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21:50 В столице Казахстана Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева.

«В Астане проходят столкновения между протестующими и полицией», — передает telegram-канал «Смотри». Количество задержанных не уточняется.

Также в столице Казахстана наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи. В течение часа неполадки были устранены, сообщает РИА Новости.

