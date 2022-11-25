Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана запустила портал для возврата части налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету, сообщили в налоговой службе.

25 мая 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ «О правилах и условиях возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые помещения у лиц, занимающихся строительством».

В рамках реализации указа в Налоговом управлении был создан интернет-портал для создания электронных квитанций МТК и подачи заявлений покупателями.

Покупатель для получения НДС должен в течение 90 дней (после полной оплаты стоимости приобретаемого имущества) создать электронный кабинет на специальном портале, посредством этого кабинета направить обращение и соответствующие документы для возврата НДС.

Согласно правилам, возврат НДС физическому лицу осуществляется в безналичной форме на счет, открытый в банке. Возврат НДС должен быть осуществлен в течение 30 дней после подачи покупателем недвижимости заявления на специальный портал.