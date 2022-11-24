Племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи — правозащитница Фарида Мурадхани арестована, сообщил брат активистки Махмуд Мурадхани написал в Twitter.

Он отметил, что его сестра была задержана 23 ноября после посещения прокуратуры для получения решения суда.

13 января этого года правозащитница Мурадхани была задержана Министерством информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) в Тегеране, в мае она была отпущена под залог с запретом на выезд из Тегеранской провинции до завершения срока следствия.

За несколько месяцев до ареста Фарида Мурадхани запустила акцию в поддержку заключенных.

Она была арестована, после того как встретилась с семьей политического заключенного Рамина Гусейна Панахи, казненного после поездки в город Санандадж в июне 2018 года за антииранскую деятельность.