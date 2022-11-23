Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта исключительно политико-дипломатическим путем.

Лидер государства надеется, что благодаря миротворческим усилиям России, стороны выйдут на подписание мирного договора.

Об этом президент Казахстана заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога», – отметил Токаев.