Во время акций протестов в Иране только за прошедшую неделю было убито более 40 человек. Среди погибших – двое подростков.

Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, полиция также задержала тысячи людей по всей стране из-за участия в протестах. Отмечается, что по меньшей мере шесть человек, связанных с протестами, приговорили к смертной казни по обвинениям в «мохаребе», или «ведении войны против Бога», а также во враждебной деятельности против Бога.

Представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс добавил, что большое количество иранских знаменитостей и спортсменов, поддержавших акции протеста, преследуют в судебном порядке.

В ООН отметили, что всего с начала общенациональных протестов 16 сентября погибли более 300 человек, в том числе 40 детей. Среди шестерых человек, умерших в последние выходные, были двое 16-летних парней. При этом власти Ирана отказываются выдавать тела погибших их родственникам или выдвигают им требование не общаться с представителями СМИ.

«Отсутствие ответственности за грубые нарушения прав человека в Иране способствует росту недовольства», – добавил Лоуренс.