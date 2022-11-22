Президент США Джо Байден рассмотрит все варианты действий в отношении Ирана, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного заряда. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6. «Мы видели эту информацию, но я не буду вдаваться в какого-либо рода независимые проверки или подтверждения», — заявил на это Кирби.

«Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту [США], и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», — добавил он.