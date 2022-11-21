Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша.

По его словам, армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины. Именно поэтому его страна передаст на нужды украинских военных несколько бронированных автомобилей HMMWV.

«Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — добавил министр.

Бауш добавил, что армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС, которая намерена обучить 15 тысяч украинских военных. Правительство Люксембурга должно принять для этого соответствующий регламент.