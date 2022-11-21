Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты, заявил председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. Об этом сообщает израильская государственная медиакорпорация «Кан».

Большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно израильского вида вооружения.

Тем временем, «Девятый Канал» пишет со ссылкой на осведомленный источник в МИДе, представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.