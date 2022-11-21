Иран в ночь на понедельник, 21 ноября, вновь нанес удары по позициям иранско-курдских оппозиционных группировок в северной части Ирака. «Корпус стражей иранской революции вновь подверг бомбардировке позиции иранско-курдских партий», — сообщило антитеррористическое ведомство автономного региона Курдистан в Ираке, не уточнив при этом, есть ли жертвы.

Демократическая партия иранского Курдистана (PDKI) и националистическая иранско-курдская организация «Комала» заявили, что они стали целью ударов со стороны Ирана.

Утром 21 ноября иракское государственное информагентство INA также сообщило об иранских атаках с применением беспилотников и ракетных ударах по трем «иранским оппозиционным партиям» в Иракском Курдистане. Аналогичные удары по тем же целям были нанесены неделю тому назад.

Тегеран обвиняет иранско-курдские группировки в северном Ираке в разжигании масштабных антиправительственных протестов в Иране. После смерти в Иране молодой курдки Махсы Амини курдские организации поддерживают протесты в Иране и резко критикуют репрессии против демонстрантов.

Махса Амини была задержана 13 сентября в Тегеране полицией нравов за нарушение правил ношения головного платка. Вскоре после задержания она умерла в больнице. Активисты обвиняют полицию в жестоком обращении с Амини. Ее смерть вызвала массовые протесты в Иране против правящего режима, которые не прекращаются до сих пор.