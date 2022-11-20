По меньшей мере 58 детей были убиты в Иране с начала протестов против властей страны, сообщает The Guardian.

По данным правозащитников в Иране (HRA), были убиты 45 мальчиков и 12 девочек в возрасте до 18 лет. Только за последнюю неделю силы безопасности убили пятерых детей.

Среди тех, кто умер на прошлой неделе, был девятилетний Киан Пирфалак из города Изех, сообщают правозащитники.

Базирующаяся в Норвегии организация по защите прав человека Ирана заявила, что 16 813 человек были арестованы во время протестов, которые начались 17 сентября. Личность и место содержания под стражей 2 756 из них неизвестны, 524 арестованных являются студентами. К демонстрациям присоединились студенты 140 вузов. По информации, в ходе протестов погибли 402 человека.