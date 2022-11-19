Турция осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении министерства иностранных дел Турции.

В Анкаре выразили озабоченность в связи с ростом числа ракетных пусков с территории Северной Кореи.

«Турция обеспокоена вероятными рисками для мира и стабильности в регионе, сопряженными с безответственной позицией Пхеньяна, сохраняющейся вопреки всем предупреждениям международного сообщества. Призываем власти КНДР выполнять обязательства, проистекающие из резолюций СБ ООН, а также к отказу от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе», — отметили в МИД Турции.