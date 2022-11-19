Страны «евротройки» (Великобритания, Франция и ФРГ) вместе с США после принятия советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) их резолюции о ядерной программе Ирана призвали Тегеран соблюдать обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Их совместное заявление распространило в пятницу МИД Франции.

«Эта резолюция была принята в ответ на недостаточное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ по серьезным и нерешенным вопросам, связанным с соблюдением Ираном своих юридических обязательств по соглашению о гарантиях в рамках ДНЯО», — гласит документ.

На этом фоне страны призвали Иран «безотлагательно соблюдать свои обязательства по гарантиям», а также предоставить «технически достоверное объяснение» присутствия частиц урана на трех незадекларированных объектах и уточнить, где находится источник происхождения этих частиц. «Мы надеемся, что Иран воспользуется этой возможностью, чтобы добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы закрыть эти нерешенные вопросы, чтобы Совет не предпринимал никаких дальнейших действий», — говорится в заключении.