Администрация США полагает, что отказ стран Евросоюза от поставок энергоносителей из РФ будет иметь перманентный характер, Вашингтон ожидает значительного роста объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие несколько лет. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его мнению, США «значительно перевыполнили свои обещания» помочь странам ЕС в получении дополнительных энергоносителей в текущем году. «Конечно, 2022 год запомнят как тот, в котором США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, наши мощности в плане экспорта вырастут примерно на 50% к 2025 году», — добавил Пайетт.

Как утверждал помощник госсекретаря США, «разъединение между Европой и поставками энергоносителей из России теперь реально и перманентно». «Никто в Европе уже не заявит, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей», — полагает он.

По версии Пайетта, Россия «использовала энергопоставки в качестве оружия», «выстрелила из этого энергетического оружия» и «никогда больше не сможет этого сделать». Помощник госсекретаря США считает, что из-за этого выросла стоимость ископаемого топлива в мире, что якобы сделало более привлекательными технологии, направленные на использование возобновляемых источников энергии.