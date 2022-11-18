Силы безопасности Ирана арестуют всех причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в регионах Исфахан, Курдистан и Хузестан. Об этом заявил в пятницу Мохсен Резаи — советник верховного руководителя исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Он принял участие в траурном митинге по случаю похорон жертв теракта, совершенного в среду на рыночной площади в городе Изе (провинция Хузестан).

«Иранским властям удалось задержать троих нападавших, которые пытались бежать в Турцию через пограничный пункт Мако, — цитирует Резаи телеканал Al-Alam. — И я призываю судебные власти вынести самое суровое наказание этим преступникам.