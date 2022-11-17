Утром 17 ноября военнослужащий Азербайджанской Армии майор Пашаев Эльшад Ширага оглу скончался от геморрагического инсульта в своем доме.
Данную информацию приводит Министерство обороны.
Утром 17 ноября военнослужащий Азербайджанской Армии майор Пашаев Эльшад Ширага оглу скончался от геморрагического инсульта в своем доме.
Данную информацию приводит Министерство обороны.
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