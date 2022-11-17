В России БКС банк по независимым от себя причинам приостановил переводы в евро и долларах в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«По независящим от БКС банка причинам временно приостановлено проведение входящих и исходящих переводов в евро и долларах США в Турцию и Азербайджан для физических лиц», — говорится в сообщении.

В кредитной организации добавили, что делают все возможное для возобновления платежей и переводов в эти страны. «О планируемом времени возобновления проведения таких операций мы сообщим дополнительно», — добавили в банке.

БКС банк запустил переводы в Турцию и Азербайджан в долларах и евро с 14 ноября этого года.