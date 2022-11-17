Израиль и некоторые политики стран Запада планировали организовать в Иране гражданскую войну, которая привела бы к распаду страны.

С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

«Израильский режим, а также ряд западных политиков попытались устроить в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду государства, — написал он на своей странице в Twitter. — Однако они должны понимать, что Иран — это не Ливия и не Судан».