Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики распространила информацию в связи с задержанием сотрудника Бейлаганского территориального управления.

В информации говорится:

«В целях защиты имущественных прав, законных интересов граждан и предпринимателей, повышения прозрачности их деятельности и предупреждения коррупционных ситуаций Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики осуществляет системные и непрерывные мероприятия. В связи с распространившимися в СМИ новостями о задержании сотрудника Бейлаганского территориального управления публичного юридического лица Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам сообщаем, что поступившая в службу информация о совершенном правонарушении была передана в соответствующий правоохранительный орган для всестороннего и объективного расследования. В настоящее время ведется расследование».