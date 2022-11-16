48 функционирующих в Азербайджане неправительственных организаций направили обращение специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамба в связи с привлечением Арменией несовершеннолетних лиц к военным операциям, воспитанием их в духе азербайджанофобии.

В обращении выражен протест из-за привлечение Арменией детей к военным операциям во Второй Карабахской войне, а также к военным учениям со стороны военных организаций VOMA, POGA və Mets Tiqran.

«Открытое привлечение Арменией детей к военным учениям показывает, что захватническое государство, прививая ненависть к азербайджанцам в то время, когда в регионе необходимо восстановить доверие, препятствует восстановлению устойчивого мира, не уважает принципы международного права и не соблюдает свои международные обязательства», — подчеркивается в обращении.