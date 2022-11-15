После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции: pecunia non olet — деньги не пахнут — видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал «за».

Как известно, во Франции даже экс-президенты работают «консультантами» у армянских миллиардеров — см. пример Саркози. Он от Ливии взятки брал, будучи президентом.

А чем занимается французская контрразведка, на глазах которой армянская диаспора коррумпировала целый Сенат? Или тоже «в доле»?

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.