Суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор одному из участников демонстраций в провинции Тегеран. Его признали виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, сговоре в целях совершения преступления против национальной безопасности, передает иранское агентство Mizan Online.

Подсудимого также объявили «врагом Бога». Он может обжаловать приговор. Еще пятеро человек были приговорены к тюрьме на срок от пяти до десяти лет за сговор с целью совершения преступлений против нацбезопасности и за нарушение общественного порядка.