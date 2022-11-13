13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Trend.

Джейхун Байрамов выразил глубокое сожаление по поводу взрыва на проспекте Истиглал в Стамбуле. Он выразил соболезнования в связи с погибишими в результате взрыва, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию и разделяет ее горе и радость.

Мевлют Чавушоглу поблагодарил за соболезнования и высоко оценил поддержку Азербайджана Турции.