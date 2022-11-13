Не менее 326 человек погибли в результате протестов в защиту прав женщин в Иране, сообщает CNN со ссылкой на Норвежскую группу иранских правозащитных организаций (IHRNGO).

Правозащитники утверждают, что предоставленная информация является «абсолютным минимумом».

По их данным, среди погибших — 43 ребенка и 25 женщин. Канал отмечает, что не смог самостоятельно проверить эти цифры.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян ранее провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого, среди прочего, обсуждались беспорядки в Исламской Республике. В ходе диалога министр отметил, что протесты в Иране поддерживаются рядом стран Запада.