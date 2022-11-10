Кандидатура лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила к вечеру четверга поддержку 63 депутатов Кнессета (парламента) из 120, что обеспечит ему возможность получить президентский мандат на формирование нового правительства страны. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

В настоящий момент президент страны Ицхак Герцог продолжает консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных выборов. В четверг вечером глава государства принял делегацию от партии «Еврейская сила», представители которой рекомендовали Герцогу на пост премьера кандидатуру Нетаньяху. Ранее его кандидатуру уже поддержали четыре другие партии, включая «Ликуд» самого Нетаньяху и «Религиозный сионизм», с которым «Еврейская сила» на выборах выступала в одном блоке.

Таким образом, к настоящему моменту Нетаньяху заручился рекомендацией 63 депутатов Кнессета из 120, это дает ему возможность получить президентский мандат на формирование кабмина, отмечает Kan.