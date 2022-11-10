Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы россиян на различные категории жилья в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и выяснил, куда пользователи планируют отправиться на новогодние праздники.

Так, лидером по количеству поисковых запросов среди зарубежных отелей стал Иран — их на его долю приходится 20%.

Многих, как и год назад, интересует Турция: в этом году ее искали 18,6% пользователей. Замыкает тройку лидеров Беларусь с 9,8% — в 2021 году она не входила даже в топ-10.

Кроме того, в этом году пользователи искали отели в ОАЭ (страной интересовались в 5,6% случаев), Великобритании (5,5%), Армении (4,7%), Казахстане (4,1%), Таиланде (3,6%), Узбекистане (2,4%) и Египте (2,3%).