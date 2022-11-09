Для победы нужно, чтобы воедино сложились несколько важных факторов: современное вооружение, наличие постоянно обновляющихся разведданных, наличие знания современной тактики у личного состава.

Об этом важно заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«К сожалению, нужно признать, что мы ничего из вышеперечисленного не имели. Наш личный состав, за исключением нескольких элитных частей, не имел представление, что такое война V-го поколения.

Теперь им нужно использовать опыт этих подразделений, чтобы подготовить армию к будущей войне. Процесс запущен, а промедление смертельно опасно. Мы должны работать в поте лица», — глубокомысленно добавил Папикян.