Украина обратилась к США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.

Об этом сказано в письме спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить «важные объекты и особенно важные электростанции».

Отметим, что в C-RAM встроен радар для отслеживания угроз. Также система оборудована большой скорострельной пушкой. C-RAM может совершать около 4 500 выстрелов в минуту.