Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и планирует активизировать работу в этом направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Фатиха Донмеза.

Стороны достигли консенсуса по поводу торговли в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, пояснили в Минэнерго. Также там отметили, что Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

О планах Турции платить за российский газ в рублях 5 августа сообщил вице-премьер России Александр Новак.