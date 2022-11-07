В Москве 9 ноября в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоится закрытый показ фильма «Шуша, ты свободна!» («Şuşa, sən azadsan!»).

Фильм основан на реальных событиях и является совместной работой Baku Media Center и студии «Salnaməfilm». Генеральным продюсером выступила Арзу Алиева, пишет «АзерТадж».

В фильме отражены интересные детали Шушинской операции — одной из самых ярких страниц современной военной истории, представлены интервью с доблестными азербайджанскими солдатами и офицерами — участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за город Шуша.

Показ пройдет на азербайджанском языке.