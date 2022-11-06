В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.

В решающем противостоянии сошлись сборные Азербайджана и Ирана.

По итогам поединков победа была присуждена иранской команде. Хотя после схваток общий счет составил 5:5, иранская сборная стала победителем турнира, поскольку ее член в очной встрече одолел противника со счетом 8:0.

Кубок мира по греко-римской борьбе

Финал

Азербайджан — Иран – 5:5

55 кг

Эльдениз Азизли — Поя Марз – 4:1

60 кг

Нихад Мамедли — Мохсен Неджад — 4:5

63 кг

Талех Мамедов — Иман Гусейн Мохаммеди – 0:8

67 кг

Хасрат Джафаров — Даниал Сохраби – 5:1

72 кг

Ульви Ганизаде — Мохаммедеза Рустами – 4:3

77 кг

Санан Сулейманов — Ариф Хабибуллахи – 7:1

82 кг

Рафик Гусейнов — Мохаммедхусейн Махмуди – 5:1

87 кг

Мурад Ахмадиев — Абульфаз Али Чубани – 1:2

97 кг

Ариф Нифтуллаев — Мехди Балихамзеде – 2:5

130 кг

Бека Канделаки – Алиакбар Юсифахмедкали – 3:6