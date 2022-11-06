В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.
В решающем противостоянии сошлись сборные Азербайджана и Ирана.
По итогам поединков победа была присуждена иранской команде. Хотя после схваток общий счет составил 5:5, иранская сборная стала победителем турнира, поскольку ее член в очной встрече одолел противника со счетом 8:0.
Кубок мира по греко-римской борьбе
Финал
Азербайджан — Иран – 5:5
55 кг
Эльдениз Азизли — Поя Марз – 4:1
60 кг
Нихад Мамедли — Мохсен Неджад — 4:5
63 кг
Талех Мамедов — Иман Гусейн Мохаммеди – 0:8
67 кг
Хасрат Джафаров — Даниал Сохраби – 5:1
72 кг
Ульви Ганизаде — Мохаммедеза Рустами – 4:3
77 кг
Санан Сулейманов — Ариф Хабибуллахи – 7:1
82 кг
Рафик Гусейнов — Мохаммедхусейн Махмуди – 5:1
87 кг
Мурад Ахмадиев — Абульфаз Али Чубани – 1:2
97 кг
Ариф Нифтуллаев — Мехди Балихамзеде – 2:5
130 кг
Бека Канделаки – Алиакбар Юсифахмедкали – 3:6
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