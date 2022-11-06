Минобороны Румынии подписало контракт на три года на закупку у норвежского правительственного оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) 32 истребителей F-16AM/BM в конфигурации М6.5.2, ранее состоявших на вооружении ВВС Норвегии.

Отмечается, что в контракт входят запасные двигатели, запасные части и материально-техническое обеспечение, а также обучение наземного технического состава.

Стоимость трехлетнего контракта составляет 388 млн евро, передача истребителей Румынии начнется к концу 2023 года и должна быть завершена в течении 2024 года. Все самолеты будут поставлены Румынии в рабочем состоянии, с имеющимся ресурсом, который позволит эксплуатировать их ВВС Румынии в течение не менее 10 лет.

Румыния направила Норвегии официальный запрос о приобретении 32 списываемых истребителей F-16AM/BM еще в ноябре 2021 года. Контракт на их закупку был заключен Румынией при поддержке и участии правительства США.