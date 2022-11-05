После того, как Иран признал поставки дронов России, в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что Украина будет и дальше делать все для того, чтобы сделать невозможным использование РФ иранского вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян публично признал, что Тегеран передавал боевые беспилотники России, якобы, за несколько месяцев до полномасштабной войны против Украины. При этом ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения РФ.

К тому же, Абдоллахиян распространил инсинуации о якобы отказе Украины от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

«Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры», — написал Николенко.

По его словам, Иран должен осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии России против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки страны-агрессора.