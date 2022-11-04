Президент США Джо Байден, говоря о «скором освобождении» Ирана, выражал солидарность с иранскими протестующими. Об этом заявил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Президент выражал нашу солидарность с протестующими, <…> давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать», — сказал Кирби.

По его утверждению, «руководство Ирана сталкивается с проблемами, которые оно само создало». «Что мы собираемся делать, <…> так это продолжать искать пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом», — добавил представитель Белого дома. Он отметил, что, по мнению Вашингтона, «народ Ирана должен [сам] определять свое будущее». «[В этом смысле позиция США] не изменилась», — заверил Кирби.