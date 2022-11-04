Ожидаемый визит председателя парламента Ирана Мухаммеда Багира Галибафа в Азербайджан был отменен в последний момент.
Об этом cообщили в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане.
О причинах отмены визита не сообщается. Визит председателя парламента Ирана в Азербайджан состоится «в более подходящее время».
Между тем, как сообщают армянские СМИ, Мухаммеда Багира Галибафа пригласили в Ереван, но «о каких-либо сроках говорить преждевременно».
Как хорошо! Одного ишака на нашей земле меньше будет, нам падаль персидская здесь не нужна.