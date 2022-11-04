Ожидаемый визит председателя парламента Ирана Мухаммеда Багира Галибафа в Азербайджан был отменен в последний момент.

Об этом cообщили в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджане.

О причинах отмены визита не сообщается. Визит председателя парламента Ирана в Азербайджан состоится «в более подходящее время».

Между тем, как сообщают армянские СМИ, Мухаммеда Багира Галибафа пригласили в Ереван, но «о каких-либо сроках говорить преждевременно».