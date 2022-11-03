Сотрудники отдела полиции Тертерского района на территории села Талыш обнаружили и изъяли 2640 патронов 7,62 мм. калибра.
Об этом сообщили в региональной Бардинской группе МВД.
По факту ведется расследование.
Сотрудники отдела полиции Тертерского района на территории села Талыш обнаружили и изъяли 2640 патронов 7,62 мм. калибра.
Об этом сообщили в региональной Бардинской группе МВД.
По факту ведется расследование.
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