Фонд «YAŞAT» отправила 184 участника войны на лечение за рубеж.

Об этом заявил глава Фонда «YAŞAT» Эльвин Гусейнов на мероприятии «Завоеватели Победы».

По его словам, из них 177 участника войны — тяжело раненые: «Это 0,3-0,4% от общего числа раненых. То, что более 99,5% наших раненых ветеранов продолжают свою жизнедеятельность, является результатом усилий наших врачей».

Он также отметил, что во время Отечественной войны 42 медработника стали шехидами, 159 медработников получили ранения.