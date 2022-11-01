Вооруженные силы Украины, что российские войска могут разместить баллистические ракеты производства Ирана на северной границе Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Украинская правда».

«Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. По дальности 300 километров — одна ракета, другая — 700 километров. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты», — сказал представитель Воздушных сил.

По его словам, сбивать такие ракеты «теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать».

О том, что Иран готовится к отправке в Россию около одной тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники, сообщили сегодня американскому CNN официальные представители одной из западных стран.