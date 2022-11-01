Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Конфликт этот надо заканчивать (между Арменией и Азербайджаном. — Прим. БЕЛТА). И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ», — сказал белорусский лидер.

По его словам, белорусская сторона инициировала несколько вопросов в рамках работы ОДКБ, которые в том числе касаются средств массовой информации, прогнозирования и реагирования на кризисные ситуации.

«Много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание на логику развития событий:

«Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Пускай в этом направлении и работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься», — добавил он.