Соединенные Штаты Америки предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которым столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине. Об этом говорится в интервью госсекретаря США Энтони Блинкена для Bloomberg.

«Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину», — заявил он.

Он также отметил, что истерия с якобы «украинской грязной бомбой» стала очередным российским фейком. По его словам, за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую рассматривает сама. Такая риторика является безответственной.

Кроме того, Блинкен заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Он добавил, что для Вашингтона важно оставаться на ее стороне.