Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня направил обращение к участникам 17-й конференции министров спорта Совета Европы, проходящей в турецкой Анталье, подчеркнув, что Турция рада принять министров спорта стран Совета Европы, а объединение различных обществ на общей спортивной площадке способствует укреплению атмосферы мира, а также расширению сотрудничества.

«В современном мире, где конфликты и войны занимают глобальную повестку дня, мир все больше нуждается в таком объединяющем факторе, как спорт», — сказал Эрдоган, отметив, что Турция, организовывая международные спортивные мероприятия, пытается выполнить свои обязательства перед человечеством, — передает «Анадолу».

«Мы продолжим прилагать усилия, чтобы превратить Турцию в спортивную державу. Анкара готова развивать сотрудничество в области спорта с Советом Европы, одним из основателей которого является Турция», — сказал турецкий лидер, выразив благодарность участникам за вклад в работу конференции.