Президент Беларуси Александр Лукашенко в скором времени прибудет с визитом в иранскую столицу Тегеран. Об этом, как передает агентство Fars, сообщил журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Президент Беларуси Лукашенко в скором времени приедет в Иран. В ходе его поездки… помимо прочих документов, будут подписаны акты о всестороннем долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Беларусью», – сказал, в частности Абдоллахиян по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.