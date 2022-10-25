Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США обнародует доказательства использования иранских дронов на территории Украины.

«Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что на Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране. Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы лидера Израиля.