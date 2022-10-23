Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило информацию о подрыве одного человека на мине в Тертере.

23 октября 2022 года в Тертерском районе на неразминированной территории произошел взрыв противопехотной мины.

Согласно информации, в результате подрыва на мине житель села Сейдимли Тертерского района Ализаде Самир Брудж оглу 1996 года рождения был госпитализирован, где ему были ампутированы обе ноги ниже лодыжки.

ANAMA еще раз призывает граждан действовать ответственно, не заходить на незнакомую территорию, соблюдать требуемые правила!