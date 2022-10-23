Известный писатель Салман Рушди, на которого в августе этого года напали с ножом, ослеп на один глаз, у него парализована одна рука.

Об этом сообщает «Sky News» со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Отмечалось, что Салман Рушди получил 3 серьезных ножевых ранения в шею, из-за повреждения нервов у него одна рука парализована, он ослеп на один глаз. У 75-летнего писателя было 15 ножевых ранений груди и различных частей тела.

Наряду с этим Эндрю Уайли подчеркнул, что не может предоставить информацию о нынешнем местонахождении писателя.

Следует отметить, что 12 августа этого года на Салмана Рушди напал с ножом Хади Матар в Нью-Йорке. Когда Салман Рушди выступал на одном из мероприятий, Хади Матар, 24-летний житель Нью-Джерси, вышел на сцену с ножом в руке и напал на него. Хади Матар был арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Поводом для нападения на писателя стала книга «Сатанинские стихи», написанная им в 1989 году. Эта книга наделала много шума после появления в продаже, и даже религиозный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву об убийстве Рушди.