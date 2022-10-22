Скандал с иранскими дронами в украинском небе разрастается. И становится все более «многогранным». По данным украинских властей, ВС РФ широко и активно используют иранские дроны для ударов главным образом по гражданским целям в украинских городах, что уже само по себе преступление. Доказательств, в том числе вещественных, предостаточно, и это главным образом «приземлённые» и сбитые БПЛА.

Понятно, что иранским военачальникам не даёт покоя слава турецких «Байрактаров», которые после демонстрации своих боевых воззможностей сначала на карабахском, а теперь и на украинском фронте бьют рекорды популярности на мировом рынке. И здесь, похоже, решили, что война в Украине — это лучший способ прорекламировать свои БПЛА. В самом деле, настоящая война — это лучшая реклама для оружия. Но при этом не учли сущую мелочь — реальные боевые характеристики собственных БПЛА. Которым до изделий фирмы Baykar makina — как до Луны на четвереньках. Украинская армия уже научилась и сбивать дроны, и перехватывать их. Да и сами эти БПЛА, как уже отмечал Minval, уступают конкурентам в главной характеристике — в точности. Поэтому и использует их Россия не на линии фронта, а для ударов по жилым кварталам.

Теперь же разворачивается следующий «круг» скандала. Как заявил Белый дом, у США есть доказательства, что иранские военные «непосредственно действуют на земле» в Крыму, поддерживая атаки «российских беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население». А по данным израильской The Jerusalem Post, которые уже приводил Minval, при ударах ВСУ по российской военной инфраструктуре в Крыму было убито не менее 10 иранских инструкторов, которые обучали российских «партнеров» обращению со своими беспилотниками.

А это уже другой уровень иранского «беспилотного позора».

В самом деле, теоретически еще можно было бы «расчистить» пространство для версии, будто бы Иран, продавая России свои беспилотники, был глубоко не в курсе, что РФ намерена использовать их именно на украинском фронте, и уж тем более в Тегеране не могли знать, по каким «объектам» Россия с их помощью будет бить. Но если в российских боевых порядках присутствуют иранские инструкторы, то это уже меняет все. Во-первых, при таком раскладе власти Ирана не могли не знать, что беспилотники будут применяться именно против Украины. И тем более вряд ли при этом заблуждались, кто на кого напал и кто на чью территорию изначально посягнул. Более того, находясь непосредственно в боевых порядках российской армии, иранские инструкторы, скорее всего, прекрасно знают, куда именно направляет Россия иранские беспилотники— на военную технику или на жилые дома в украинских городах. А это уже другой уровень соучастия в военном преступлении и другая мера ответственности за него. И не только моральной — Иран куда быстрее собственных БПЛА влетает под новые пакеты санкций. Последствия своей оружейной коммерции в Иране не просчитали, и это очень многое говорит о качестве разведки, аналитики и прогнозирования в ИРИ.

Есть и еще одна сторона вопроса — те самые лживые заявления официального Тегерана, будто бы никаких беспилотников Исламская Республика Иран России не продавала. Иранские официальные лица твердят это с непоколебимым упорством, несмотря на неоспоримые доказательства всей этой зловещей «коммерции». Президент Украины Владимир Зеленский не просто обвинил Иран во лжи — он еще и напомнил, как Иран отказывался признавать, что сбил украинский гражданский самолёт, как потом вынужден был все же признать, как обещал выплатить компенсацию семьям погибших и как опять солгал. А тогда уже вся история с иранскими беспилотниками в украинском небе, точнее, «официальной ложью» Тегерана и попытками властей ИРИ сбросить с себя ответственность за поставки России своих БПЛА превращаются еще и в жесткий тест Ирана на политическую честность и порядочность. Точнее, дают исчерпывающую информацию к размышлению, стоит ли вообще хоть в какой-то степени доверять иранским официальным заявлениям.

Так что беспилотники, проданные Ираном России для войны в Украине, судя по всему, сработали как бумеранг. И это только начало.

Нурани, обозреватель