Администрация США ведет переговоры с американским предпринимателем Илоном Маском по вопросу возможного предоставления услуг спутниковой связи Starlink компании SpaceX на территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщил в пятницу телеканал CNN.

«Мы заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцев к интернету с их телефонов и везде, — цитирует телеканал представителя американской администрации. — Таким образом, Starlink является одним из вариантов, но он не единственный».

Как отмечает CNN, Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа», — отметил американский чиновник.