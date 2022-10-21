Джорджа Мелони официально стала первым в истории Италии женщиной-премьером. Об этом сообщает пресс-служба президента Италии.

Отмечается, что Мелони уже приняла мандат на формирование правительства государства, а сам список министров необходимо представить до субботы.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони — лидеру партии Братья Италии, победившей в составе коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство.

Мелони, в свою очередь, представила главе государства состав своего совета министров. Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу, 22 октября, в 10:00. Именно в субботу Мелони должна объявить состав министров.