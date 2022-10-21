Иран хочет видеть Армению стабильной. Мы — посланники мира в Армении. Об этом в беседе с армянскими журналистами заявил генеральный консул Ирана в Кафане Абедин Варамин.

Он в частности отметил, что «высокопоставленные должностные лица Ирана неоднократно и довольно четко заявляли о том, что международно признанные границы, а также территориальная целостность стран должны уважаться».

Варамин обратил внимание на слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что безопасность Армении является безопасностью Ирана.

«Мы очень четко говорим о том, что официально не признаем никаких изменений границ. Мы хотим мирной и стабильной Армении», — сказал дипломат.

Он отметил, что интересы двух стран будут учитываться, и «призвал жителей Кафана не беспокоиться».

«Я бы посоветовал жителям Капана не беспокоиться. Мы здесь ради армянского народа. Я сам нахожусь здесь», – важно добавил генконсул.