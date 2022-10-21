Иран хочет видеть Армению стабильной. Мы — посланники мира в Армении. Об этом в беседе с армянскими журналистами заявил генеральный консул Ирана в Кафане Абедин Варамин.
Он в частности отметил, что «высокопоставленные должностные лица Ирана неоднократно и довольно четко заявляли о том, что международно признанные границы, а также территориальная целостность стран должны уважаться».
Варамин обратил внимание на слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что безопасность Армении является безопасностью Ирана.
«Мы очень четко говорим о том, что официально не признаем никаких изменений границ. Мы хотим мирной и стабильной Армении», — сказал дипломат.
Он отметил, что интересы двух стран будут учитываться, и «призвал жителей Кафана не беспокоиться».
«Я бы посоветовал жителям Капана не беспокоиться. Мы здесь ради армянского народа. Я сам нахожусь здесь», – важно добавил генконсул.
Абдолах Хияр не признает Гарабах территорией Азербайджана. Иначе они с французам , американцами и русскими приезжали бы на меропри,тия в Шуше и требовали бы вывода армчнских боевиков и нацистов с территории Хан Кянди и других сел близ Шуши .
Какие иранцы мастера толочь воду в ступе и какие лицемерные..Мы здесь ради вас, но если они вас, то мы не против них и ради вас, мы за вас…Какой бред!! Какая деградация !!! И это они, которым Азербайджан не утрет нос?? Прям смешно очень((