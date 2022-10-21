«Я работала в различных комитетах ООН 30 лет и имею опыт работы во многих местах, где шла война. В настоящее время работаю в качестве независимого эксперта ООН на этом мероприятии».

Об этом в ходе визита в Агдам заявила эксперт ООН и международный эксперт по правам человека, участница Бакинской международной конференции омбудсменов Аферин Шахидзаде, сообщает АПА.

«Хотела бы сказать, что мои ожидания от города Агдам были совсем другими: я представляла его как динамичный город. Но я была в шоке, когда увидела это место. Такие преступные действия неприемлемы. Следует учесть, что я пережила много войн. Например, в 1992 году я побывала в Словении, в городе Вукова, который является частью Хорватии. Я сравниваю это место с вандализмом, который был там совершен. Эти земли находились под оккупацией 30 лет, совершенные здесь преступления и зверства являются военными преступлениями, ни о каких правах человека не может быть и речи», — отметила эксперт.