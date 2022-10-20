Страх и тревога в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, далеки от реальности. После всех шагов, предпринятых в Карабахе, в таком страхе нет смысла.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в Джебраиле.

«Азербайджан уверенными шагами продолжает свой путь. Эта дорога будет способствовать миру, спокойствию и стабильности в регионе, а также предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных на маршруте коридора Восток-Запад, проходя через Каспийское море», — сказал президент Турции.

Подчеркнув, что Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил свои земли от оккупации и восстановил свои права, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Азербайджан, предпринявший искренние шаги и выдвинувший позитивные предложения в обсуждениях с Арменией, показал, что его главная цель – прочный мир, процветание и стабильность. Наша единственная цель – построить благополучное будущее для нашего региона. Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией развиваются таким образом, что они поддерживают друг друга. Это открывающееся окно возможностей должно быть хорошо оценено».